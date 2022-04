Codzienna pielęgnacja twarzy krok po kroku z linią Asta.Plankton C marki Miraculum

Stosujesz się do 10 kroków koreańskiej pielęgnacji? A może jesteś beauty minimalistką? Nie ma to znaczenia, oczyszczanie skóry twarzy zgodnie z opinią wielu ekspertów to jeden z najważniejszych kroków w codziennej pielęgnacji skóry. Zarówno poranna, jak i wieczorna rutyna pielęgnacyjna powinna rozpoczynać się od mycia twarzy. Możesz użyć odpowiedniej myjki lub szczotki przeznaczonej do demakijażu, jednak żadne narzędzie nie zastąpi dobrze dobranego kosmetyku. Szukasz tego idealnego? Żel do mycia twarzy, pianka to jedne z najpopularniejszych kosmetyków umożliwiających skuteczne pozbycie się zanieczyszczeń. Po przebudzeniu, usunie brud i oleje nagromadzone podczas nocnej regeneracji, a przed snem makijaż i zanieczyszczenia z całego dnia, przygotowując cerę do aplikacji kolejnych produktów. Twarz wycieraj ręcznikiem specjalnie do tego przeznaczonym.