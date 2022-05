Columna Medica – miejsce, do którego będziesz wracać!

Indywidualne podejście

Najważniejsi są Pacjenci! Ta myśl na co dzień przyświeca specjalistom, którzy dbają o najwyższy poziom prowadzonej terapii pod okiem Josefa Hesslingera. Co wyróżnia to miejsce? Specjalizacją Kliniki jest przede wszystkim bezinwazyjne leczenie kręgosłupa, ortopedyczna terapia manualna i, co rzadkie w Polsce, rehabilitacja neurologiczna. Praca w systemie 1:1 z pacjetem , gabinety z widokiem na las, najnowocześniejsze sprzęty. Przykładem jest DIERS FORMETRIC 4D, który skanuje postawę i pozwala określić fizjoterapeutom obszary, które wymagają leczenia oraz dobrać odpowiednie techniki rehabilitacji. Najnowszy nabytek w klinice to urządzenie INDIBA ACTIV, które w połączeniu z pracą manualną terapeuty, przyspiesza powrót do zdrowia i aktywności. Pracę fizjoterapeutów wspomaga także USG. Columna Medica to również strefa Medical SPA & Wellness z jacuzzi, basenem z hydromasażami i przeciwprądami, sauną suchą i parową oraz pięknym widokiem na otaczający to miejsce las.