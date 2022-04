Comfort my way is... smart

Twoja bielizna mówi o Tobie wszystko

Potrzebujemy inteligentnych produktów, które potrafią dostosować się do naszego stylu życia i dotrzymać kroku naszej codziennej aktywności i wielozadaniowości. Bazą każdej stylizacji jest bielizna, dlatego powinna być zaprojektowana tak, by zapewnić nam komfort przez cały dzień – nieważne, gdzie jesteśmy i co robimy. To samo dotyczy bielizny modelującej – nie powinna ograniczać ruchów, lecz zapewniać komfort od od rana do wieczora… od poranku w biurze aż po wieczór w barze!