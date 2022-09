Concept Bar marki piwnej 1664 Blanc w najmodniejszym odcieniu tej jesieni

Kolor kobaltowy od wielu sezonów króluje na pokazach mody, jednak coraz lepiej radzi sobie również we wnętrzach czy przestrzeniach kreatywnych. Projektanci chętnie wykorzystują go w dodatkach lub wprowadzają jako główny kolor, który podkreśla elegancję i świeżość nieoczywistego wnętrza. Jeśli zależy nam na odświeżeniu wyglądu pomieszczeń czy dodaniu charakteru do wnętrza, a jednocześnie chcemy, aby było ono przytulne, to kolor kobaltowy z pewnością spełni te oczekiwania.