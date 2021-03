Córka tragicznie zmarłej Agaty Mróz ma już 13 lat. Jest podobna do mamy?

- Sama nie mogłam uwierzyć, kiedy zobaczyłam te dwie magiczne kreseczki. Jadąc we wrześniu na kwalifikację do przeszczepu szpiku, musiałam rutynowo zrobić test ciążowy. W pierwszej chwili myślałam, że to pomyłka. Zrobiłam drugi test i wynik powtarzał się. Lekarze mówili, że przy moim stanie zdrowia jest to prawie niemożliwe. Zadzwoniłam szybko do męża. Mówię: "Kochanie, usiądź...". Przestraszył się, bo myślał, że coś złego dzieje się ze mną. "Jestem w ciąży!".