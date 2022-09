Czego brakuje Twoim włosom? Sprawdź, czego może potrzebować Twój typ włosów

Uniwersalny szampon do włosów to zdecydowanie za mało, by utrzymać je w doskonałej kondycji, odżywione, nawilżone i pełne blasku. Odpowiednia pielęgnacja włosów i dobór właściwych kosmetyków jest niezbędny w przypadku włosów farbowanych, poddawanych częstym zabiegom stylizacyjnym czy też z natury skłonnych do łamliwości, puszenia itp. W jaki sposób dobrać odpowiedni szampon do włosów?