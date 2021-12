Czego nie wiesz o okluzji w pielęgnacji zimowej? Sprawdź, jak przygotować cerę do mrozów!

Kosmetyki okluzyjne

Wiele marek kosmetycznych ma w swojej ofercie sporo kosmetyków o właściwościach okluzyjnych. Należą do nich kremy do twarzy, balsamy do rąk, ochronne pomadki do ust oraz regenerujące maski. Warto stosować je regularnie, codziennie, a odżywcze maski 2-3 razy w tygodniu. Taka pielęgnacja sprawi, że nasza cera, usta i dłonie nie ucierpią zanadto z powodu niesprzyjających zimowych warunków. Zwłaszcza balsam do ust warto mieć zawsze przy sobie, na przykład w kieszeni kurtki, i stosować go za każdym razem, gdy jest to potrzebne. Balsam do ust długotrwale nawilża i głęboko odżywia skórę, a także natłuszcza ją, tworząc ochronny film, który zapobiega przesuszeniu i pękaniu ust. Przywraca im też piękny wygląd, chroniąc przed nadmierną utratą wilgoci. Kosmetyki okluzyjne warto stosować przez cały rok, a zwłaszcza zimą. Nie zapominajmy też o ochronie przed promieniami słońca, które w nadmiarze mają szkodliwy wpływ na skórę i przyspieszają procesy starzenia się jej komórek. W Avon znajdziemy duży wybór kremów z filtrem SPF oraz pomadek do ust z filtrem. Na zimę możemy wybrać te o niższym wskaźniku SPF, czyli ochrony przeciwsłonecznej. Warto je stosować nawet w pochmurne dni, ponieważ promieniowanie UVB jest aktywne również wówczas.