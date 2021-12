Czekolada jako dar od bogów. Kiedyś dla wybranych, dziś dla każdego

Podczas swojej czwartej wizyty w Ameryce, Krzysztof Kolumb dotarł do terenów dzisiejszej Nikaragui. Przywiózł stamtąd między innymi ziarna kakaowca, choć wtedy jeszcze nie doceniono ich wartości. W 1513 r. do Ameryki wybrał się Hernando de Oviedo y Valdez, który był zaskoczony, że kakao było w tych rejonach walutą. W 1519 r. Hernan Cortes założył pierwszą plantację na terenach Meksyku, a 9 lat później przedstawił kakao królowi Karolowi V. Inna wersja mówi, że czekolada trafiła do Europy dopiero w 1544 r., kiedy delegacja Majów podarowała ją hiszpańskiemu królowi Filipowi II.