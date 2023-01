Czy naprawdę prasują zmarszczki? Poznaj żelazko do twarzy – HIT profesjonalnej pielęgnacji w domu

To oczywiście tylko przykładowy schemat masażu. Urządzenia mają różne funkcje i szereg obostrzeń. Dlatego pierwsze co trzeba zrobić przed użyciem żelazka do twarzy, to sięgnąć do instrukcji. Regularne "prasowanie" skóry sprawi, że cera staje się pobudzona do regeneracji i produkcji kolagenu. Pozostaje nie bać się żelazka i wypróbować je na swojej nomen omen skórze. Po jednorazowym użyciu nie ma co liczyć na magię, ale regularne stosowanie sprawi, że skóra na dłużej zachowa jędrność i młodzieńczy blask.