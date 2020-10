WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Czy naturalne kosmetyki to sensowny wybór dla alergików? Wokół produktów kosmetycznych, które nie wywołują alergii i podrażnień, narosło wiele wątpliwości. Często przytacza się argument o wyższości produktów naturalnych nad ich tradycyjnymi konkurentami. Czy tak jest w rzeczywistości? Kosmetyki naturalne a uczulenia Na początku warto rozprawić się z mitem, który narósł wokół branży kosmetycznej. Może zdarzyć się, że ekologiczny kosmetyk wywoła u kogoś reakcję uczuleniową, tak samo, jak alergia może wystąpić po zastosowaniu dowolnego innego produktu. Dobre drogerie z kosmetykami publikują na swojej stronie możliwie jak najszerszy skład danego produktu. Dużą rolę mogą odegrać też komentarze, gdzie szybko zobaczycie, czy wielu użytkowników na przykład naturalnego kosmetyku do twarzy zgłaszało uczulenia. Można powiedzieć, że najważniejsza jest prewencja oraz świadomość własnego ciała i alergenów, jakie nie są przez nie tolerowane. Jeśli wiemy, że nasza cera nie radzi sobie z SLS czy SLES, musimy unikać tych składników. Bardzo często już zwykłe przejrzenie składu może znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia alergii. Jeśli mamy wątpliwości, to powinien rozwiać je profesjonalny test reakcji uczuleniowych, który można wykonać w niemal każdym średniej wielkości mieście. Lista substancji „zakazanych" Różni ludzie są uczuleni na różne substancje. W świecie kosmetyków można jednak stworzyć listę składników, które mają tendencje do częstszego uczulania niż inne. Przyjmuje się, że trzeba na niej umieścić parabeny, formaldehydy oraz donory formaldehydu. Powinniśmy też zachować czujność, gdy na opakowaniu zobaczymy informację o zastosowaniu parafiny i jej pochodnych, składników z grupy PEG oraz silikonów i barwników syntetycznych, wliczając w to grono substancje zapachowe. Spore grono użytkowników kosmetyków sygnalizuje też wystąpienie reakcji uczuleniowych na przeciwutleniacze BHT i BHA oraz na glikol propylenowy. Istnieje też kilka naturalnych składników, które mogą uczulać. Są to m.in. rumianek, aloes, arnika, krwawnik, dziurawiec, a nawet ostropest plamisty i nagietek. Oznacza to, że wiele roślin, które bardzo często nam pomagają, mogą też wywołać reakcję uczuleniową. Tutaj raz jeszcze należy zaapelować o to, aby w razie wątpliwości wykonać test alergiczny lub co najmniej skonsultować się z dermatologiem, lub lekarzem pierwszego kontaktu. Dobrą praktyką jest też wyrobienie sobie pewnej wiedzy z zakresu czytania etykiet. Czy to naturalne kosmetyki dla mężczyzn, kobiet lub dzieci, warto poznać kilka prostych wskazówek, które będą stanowiły istotną podpowiedź co do tego, czy dany produkt może wywołać reakcję alergiczną? Przyjmuje się, że jeśli na przykład naturalne kosmetyki do włosów uzyskały certyfikat ICEA, ECOCERT, COSMEBIO lub BDIH, to jest spora szansa na to, że są one wykonane z produktów pochodzenia organicznego, w co najmniej 90%, a więc szansa na to, że wywołają one alergię, jest niewielka. Pokazuje to dość wyraźnie, dlaczego czasem warto dopłacić za produkt, który będzie spełniał restrykcyjne normy. Na szczęście firmy, które działają w niszy ekologicznych kosmetyków, bardzo często decydują się na certyfikację swoich produktów. Oznacza to, że klient na pewno nie będzie narzekał na mały wybór dobrych kosmetyków naturalnych. Alergia? A może podrażnienie? Zanim stwierdzimy, że dany kosmetyk nas uczula, warto zasygnalizować dość ważną kwestię, jaką jest definicja reakcji alergicznej. Przyjmuje się, że o tym stanie można mówić wtedy, gdy w pewien czas po odstawieniu kontrowersyjnego produktu, problemy nie ustępują. Może to być m.in. wyprysk skórny, atopowe zapalenie skórne, a nawet katar sienny. Nie ma znaczenia, czy reakcja występuje miejscowo, czy dotyczy całego organizmu. Z kolei pod pojęciem podrażnienia należy rozumieć reakcje krótkotrwałe, wliczając tu na przykład rumień czy swędzenie. Ustępuje ono dość szybko i zwykle ogranicza się do miejsca, gdzie użyliśmy danego preparatu. Jeśli zaobserwujemy u siebie tego typu problemy, które pojawiły się nagle, należy udać się do lekarza, który doradzi, jak należy dalej postępować. Warto też zastanowić się nad tym, czy kosmetyk przechowywany był zgodnie z zaleceniami producenta. Niektóre z nich mogą źle znosić ekspozycję na słońce lub zbyt niskie temperatury.