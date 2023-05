Czy serum z retinolem jest odpowiednie dla każdego typu skóry?

Serum z retinolem – kto może z niego skorzystać?

Każda cera jest inna. Składają się na to zarówno czynniki związane z genetyką, ale także to, w jakim środowisku przebywamy, jak o nią dbamy, a zwłaszcza – jak się odżywiamy. Wprowadzając do swojej pielęgnacji serum z retinolem warto robić to świadomie i bacznie obserwować twarz, by w razie ewentualnych problemów móc szybko zareagować. Czy ta substancja o szerokim spektrum działania przeciwzmarszczkowego nadaje się do każdego typu cery? Tak, ale pod pewnymi warunkami.