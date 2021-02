Czy to naprawdę córka Putina? Elizaveta jest bardzo podobna

W sieci opublikował dotychczas m.in.: własne zdjęcia bez koszulki oraz z czarnym pasem sztuk walki. Od czasu do czasu również publikuje swoje zdjęcia z czasów młodości i dzieciństwa.

Dwie córki Putina

Co jakiś czas jednak wraca temat trzeciej, ukrywanej córki - Elizavety. Dowodem na to, że jest ona kolejną prawdziwą córką prezydenta Rosji, może być podobieństwo, które wynika ze zdjęć. W sieci pojawiło się ostatnio zestawienie kilku kadrów Putina i Elizavety, gdy byli w podobnym wieku. Nastolatka jest do Putina niezwykle podobna.