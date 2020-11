WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Czy więcej zawsze oznacza lepiej? Każdemu z nas z pewnością przynajmniej raz w życiu przydarzyła się sytuacja, kiedy robiąc przegląd lodówki musieliśmy wyrzucić produkty, które się przeterminowały. I nie byłoby w tym nic złego, jeśli faktycznie byłby to jednorazowy incydent. Niestety tak nie jest. Według raportów CBOS i Eurostatu przeciętny Polak wyrzuca 235 kg żywności rocznie. Łącznie Polacy wyrzucają około 9 milionów ton produktów spożywczych – Polska zajmuje piąte miejsce wśród krajów UE pod względem ilości wyrzucanej żywności rocznie, informuje Forbes.pl. Według raportu przygotowanego na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności, 42% Polaków przyznaje, że zdarza im się wyrzucać zepsute jedzenie, 35% potwierdza, że robi to kilka razy w miesiącu. Najczęściej do koszów na śmieci trafia chleb, owoce, wędliny i warzywa – ponad 50% całej żywności. Sklepy również nie pozostają w tyle – muszą pozbyć się 5-10% produktów, a także kawiarnie i restauracje – tam wskaźnik ten wynosi 15-20%, czytamy w materiale RMF24.\ Dlaczego kupujemy za dużo? Odpowiedź na to pytanie jest akurat dosyć prosta. Przede wszystkim winne są promocje. Codziennie słyszymy w mediach komunikaty reklamowe zachęcające do odwiedzania sklepów. „Dużo i tanio tylko u nas", „Codziennie niskie ceny". Nawet nasze dzieci nucą radosną melodyjkę „Kup więcej, kup więcej…". A kiedy już jesteśmy w środku kolorowe napisy „Dwa w cenie jednego", „30% gratis", czy „Paczka XXL" kuszą nas na każdym kroku, jaki stawiamy między alejkami dyskontu. I tak wychodzimy z wieloma produktami, których zupełnie nie planowaliśmy kupić. Drugą z przyczyn jest nadprodukcja żywności. W pamięci wciąż mam obrazy z wakacji spędzanych u babci na podlaskiej wsi. W latach osiemdziesiątych prowadziła własne maleńkie gospodarstwo na 4 krowy, kilka świnek i kilkanaście kur. Wszystkie zwierzęta były zadbane, traktowane z szacunkiem. Pamiętam, jak bawiłam się z biegającym po ogrodzie cielakiem i głaskałam małe żółciutkie pisklęta. Dziś takie gospodarstwa to rzadkość. Mechanizacja i komputeryzacja rolnictwa z jednej strony oszczędzają rolnikom sporo pracy, pozwalają na uzyskanie większych ilości mleka i mięsa. Jednak z drugiej strony zwierzęta przestały być hodowane, a zaczęły być produkowane. Betonowe hale zastąpiły pastwiska, a poczciwą gospodynię, która szeptała do krowy podczas dojenia, zastąpiła mechaniczna dojarka. Wielkość światowej produkcji żywności trzykrotnie przewyższa jej zapotrzebowanie, a konsekwencje tego stanu rzeczy ponosi natura. Przede wszystkim, nadprodukcja to także niepotrzebne opakowania – czyli śmieci. Szacuje się, że ponad 25% wyrzucanej żywności jest wciąż nierozpakowana. Produkowanie żywności wymaga także dużych nakładów energii, a jej marnowanie przyspiesza zmiany klimatyczne. Około 20% ilości gazów cieplarnianych wiąże się z produkcją, przetwarzaniem, transportem i przechowywaniem żywności. Metan pochodzący z gnijącej żywności jest nawet 20-krotnie groźniejszy gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla. Marnowanie żywności to także marnowanie wody. Wyprodukowanie kilograma wyrzuconej wołowiny oznacza zmarnowanie około 5000 litrów wody użytej na jej wyprodukowanie! Trzeba pamiętać, że Polska ma jedne z najmniejszych w Europie zasobów wody. Czy możemy temu przeciwdziałać? Oczywiście. Przede wszystkim nie marnujmy jedzenia kupując go za dużo oraz szanujmy lokalnych dostawców. Jak nie marnować żywności? róbmy zakupy z listą

kupujmy produkty z półek oznaczonych hasłem „krótki termin”

odpowiednio przechowujmy jedzenie - zamrażajmy nadwyżki, róbmy przetwory

nauczmy się gotować w duchu „zero waste” – liście, łodyżki to często jadalne i smaczne części roślin

kupujmy "samotne banany" – to piękna inicjatywa, by kupować także nieidealnie wyglądające warzywa i owoce, czyli np. ciemniejące lub oderwane od kiści banany. Na straganie w dzień targowy Kupowanie od lokalnych dostawców na bazarku to jeden z niezwykle ważnych sposobów pomagających zastopować marnowanie żywności. Większość marketowych warzyw i owoców jest przesadnie idealna - równa, prosta, z błyszczącą skórką. A co z krzywymi marchewkami, małymi ziemniakami, mniej rumianymi jabłkami? Ich na półkach dyskontu nie ma, bo nie spełniają wyśrubowanych standardów. Kupując takie krzywe marchewki bezpośrednio od rolnika, chronimy je przed wyrzuceniem na śmietnik. W jaki sposób uczyć nasze dzieci szacunku do jedzenia i lokalnych produktów? Dzieci uczą się przez doświadczanie. Jeśli robiąc zakupy, będziemy zwracali także ich uwagę na to, co i w jaki sposób kupujemy, będą to powtarzały w swoim dorosłym życiu. Doskonałą pomocą będzie także codzienne wieczorne czytanie. "1000 krów" to najnowsza propozycja książkowa wydawnictwa Kinderkulka. To opowieść o sympatycznym gospodarzu, który wiódł szczęśliwe, spokojne życie w pełnej symbiozie ze swoimi trzema krowami. Tak było do czasu wizyty pana w krawacie, który obiecywał hodowcy świetny zarobek, jeśli tylko ten zgodzi się na powiększenie swojej trzódki i mechanizację. W krótkim czasie z trzech poczciwych krów zrobiło się stado liczące tysiąc sztuk. Ale czy zawsze więcej oznacza lepiej? Odpowiedź na to pytanie odnajdziecie właśnie w tej niewielkiej książce. "1000 krów" to historia o świecie, który część z nas jeszcze z dzieciństwa pamięta. To świat, gdzie zwierzęta są traktowane jak przyjaciele. Są szanowane i traktowane w sposób godny. To świat pełen empatii i równowagi. Do którego warto jest dążyć. Zmiany zawsze zaczynajmy od siebie i swoich bliskich. Im bardziej świadomie będziemy kupowali i konsumowali, tym mniej będzie wyrzucanych przez sklepy warzyw i owoców. Kiedy przekonamy się, że krzywa marchewka smakuje dokładnie tak samo, jak ta idealnie prosta i jest tak samo pełna witamin, to tę wiedzę przekażemy naszym dzieciom. Wtedy świat stanie się odrobinę lepszym miejscem. Sięgnijcie koniecznie po książkę „1000 krów", przypomnijcie sobie wakacje na wsi i wprowadźcie małe zmiany już dziś. Książka Wydawnictwa Kinderkulka dostępna na https://kinderkulka.pl/ksiazki/1-000-krow/ Autorka: Beata Sawoń – z zawodu psycholog zdrowia, wychowania i nauczania, od lat związana z branżą wydawniczą, autorka artykułów dotyczących wychowania w prasie parentingowej i na portalach dla rodziców. Prywatnie miłośniczka książek, rękodzieła i nordic walking, a także społeczniczka, prezeska Fundacji Marecki Klub Kobiet z Pasją.