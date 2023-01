Czy z cateringiem łatwiej jest schudnąć?

Ile można schudnąć z cateringiem?

To, ile schudniesz z dietą pudełkową zależy od kilku czynników. Decydujące znaczenie ma ujemny bilans kaloryczny. Dobry catering dietetyczny to taki, który pozwala Ci określić w zamówieniu, ile kalorii chcesz spożywać. Masz wtedy gwarancję, że posiłki, które otrzymujesz pozwolą utrzymać deficyt kaloryczny i przyczynią się do redukcji wagi.