Czy znasz wszystkie sposoby na karmienie dziecka, by było najedzone i prawidłowo przybierało na wadze?

Jak sprawdzić, czy niemowlę jest najedzone?

Po narodzinach dziecko zazwyczaj bardzo krótko ssie pierś podczas jednego karmienia, ale za to upomina się o kolejny posiłek niedługo po poprzednim. Wynika to z bardzo małej objętości jego brzuszka. Na początku laktacji wiele kobiet może mieć wrażenie, że przystawia maluszka do piersi non stop, dlatego też pojawiają się wątpliwości – czy niemowlę na pewno się najadło, skoro tak szybko ponownie robi się głodne? Poznaj kilka wskazówek, dzięki którym sprawdzisz, czy maleństwo najada się podczas jednego karmienia.

Kontrola liczby karmień piersią. Przez pierwsze tygodnie przystawianie maluszka do piersi może się odbywać średnio 8-12 razy w ciągu doby. Za dnia przerwa między posiłkami nie powinna być dłuższa niż 3 godziny, natomiast w nocy – 4 godziny[1]. Jeśli niemowlę jest karmione wedle powyższych wytycznych, najprawdopodobniej otrzymuje wystarczającą ilość mleka, aby być najedzonym.

Prawidłowe ssanie piersi przez dziecko. Odpowiednie uchwycenie piersi przez maleństwo pozwala na uzyskanie przez nie w trakcie karmienia właściwej ilości pokarmu. Jak to rozpoznać? Rozchylenie górnej i dolnej wargi dziecka tworzy kąt 120-130°, a jego broda i czubek nosa dotykają piersi. W trakcie ssania język maluszka może być widoczny w kąciku ust, a policzki powinny wyglądać na wypełnione. Dodatkowo w trakcie karmienia mama powinna słyszeć miarowe przełykanie dziecka – dźwięk przypominający głoskę "k"[2].

Ważne, aby to sprawdzać, ponieważ zdarza się, że niemowlę traktuje pierś mamy jako smoczek i wtedy podczas przystawiania go do piersi słychać tylko odgłosy cmokania. Aby dziecko się najadało, powinno w pełni wyssać mleko przynajmniej z jednej piersi. Pamiętaj jednak, że to, jak długo trwa karmienie, zależy od wielu cech maleństwa – każde dziecko jest inne i ma inne tempo ssania. Czasem to może być 10 minut, a może to być nawet 30 minut[3].

Obserwacja nastroju malucha. Niemowlę z pełnym brzuszkiem jest zazwyczaj spokojne i zadowolone. Pierwsze oznaki głodu to najczęściej wybudzenie się ze snu, ssanie rączki, warg lub języka. Wbrew pozorom płacz jest późnym objawem głodu[4].

Jeżeli po karmieniu maluch będzie rozdrażniony, może to być sygnał, że jeszcze nie zaspokoił swojego głodu. W takiej sytuacji warto kontynuować jego karmienie.

Sprawdzanie masy ciała niemowlęcia. Jeśli dziecko wypija całe mleko z jednej piersi, regularnie moczy oraz brudzi pieluszkę i dobrze się czuje, to codzienne sprawdzanie masy ciała nie jest konieczne. Ważna jest jednak regularna weryfikacja tego, czy maluch odpowiednio przybiera na masie ciała, najlepiej co 7 dni. Jeśli kilogramów nie przybywa, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem pediatrą.





Pierś ponad wszystko!