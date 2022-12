Czym jest dieta pudełkowa? Zalety zdrowego cateringu dietetycznego

Wiele osób zastanawia się, czy korzystanie z usług cateringu dietetycznego to rzeczywiście oszczędność dla naszego portfela. W myśl stwierdzenia, że "czas to pieniądz" z pewnością tak. Z praktycznego punktu widzenia – nie przygotowując samodzielnie posiłków, oszczędzamy wodę i energię elektryczną. Po drugie zamawiając catering dietetyczny, praktycznie nie musimy robić zakupów spożywczych. Podczas wizyty w markecie najczęściej kupujemy więcej, niż zdołamy zjeść, przez co dochodzi do marnotrawstwa żywności i tym samym naszych pieniędzy.