Czym jest strobing i jak go wykonać rozświetlaczem?

Strobing to jedna z ulubionych technik w makijażu wykonywana przez profesjonalistów. Odmładza, dodaje blasku i świeżości. Choć sama nazwa może brzmieć tajemniczo, to w rzeczywistości jest to metoda dostępna dla każdego. Strobing można wykonać samodzielnie w domowym zaciszu. Trzeba tylko wiedzieć, jak to umiejętnie zrobić, żeby osiągnąć efekt WOW!