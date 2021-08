Czym można zastąpić mięso w karmie dla psów? Przełomowa karma z białkiem owadów.

Dlaczego karmy z owadów to dobry wybór?

Białko z owadów jest doskonale przyswajane przez układ pokarmowy i zawiera wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy poszczególnych komórek aminokwasy. Co więcej, ciało owadów składa się w dużej mierze z tłuszczów, w tym cennych omega-3 i omega-6. To, jakie proporcje białka i tłuszczów znajdują się w mączce z insektów zależy od tego, jaki etap rozwoju larwalnego omawiamy. W najwyższej jakości karmach dla psów zawierających białko z owadów (wspomniana wcześniej Brit Insect) znajdziemy mączkę pozyskaną np. z odwodnionych larw muchy czarnej (Hermetia illucens), która uznawana jest za wyjątkowo odżywczą. Jej skład analityczny zawiera m.in. cynk, żelazo, miedź, selen, fosfor i magnez, a także witaminę B2, biotynę i kwas pantotenowy. Co więcej, przemawiają za nią również względy ekologiczne.