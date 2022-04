Czym są ceramidy i jak wpływają na kondycję włosów?

Jak pielęgnować włosy – szampony i odżywki z ceramidami

Utrata ceramidów to proces naturalny, ale na szczęście można jej zapobiegać oraz naprawiać już zaistniałe zniszczenia. Do tego celu służą szampony, odżywki i maski z ceramidami, które głęboko wnikają w strukturę włosów i odbudowują je od środka. Dobrym wyborem są kosmetyki do włosów zawierające ceramidy, ale także odżywcze proteiny i witaminy, lipidy oraz składniki aktywne takie jak ekstrakt z aloesu, który intensywnie nawilża i regeneruje włosy. Dzięki tego typu produktom pielęgnacja włosów jest wielowymiarowa – są one zregenerowane, odżywione i nawilżone. Zaleca się stosowanie odżywki do włosów z ceramidami po każdym myciu, zwłaszcza w przypadku włosów zniszczonych i pozbawionych witalności. Dwa razy w tygodniu warto zastosować też maskę do włosów. Szampon do włosów z ceramidami odbudowuje ich strukturę podczas mycia, a odżywka lub maska dopełnia dzieła naprawy.