Daleko od miasta – sielska kampania marki Cellbes na sezon jesień-zima 2022

Małe przyjemności oraz czerpanie radości z życia – o tym jest najnowsza kampania marki Cellbes na sezon jesień-zima 2022. Tłem do zdjęć jest domek na prowincji i otaczający go zadbany ogród z lasem. Sielski klimat odzwierciedla kolekcja pełna kwiatowych printów, wygodnych fasonów oraz funkcjonalnych projektów. To moda, która łączy pokolenia.