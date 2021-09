Damskie buty, które pomogą ci spędzić jesień aktywnie

Sneakersy na aktywny dzień

Sięgając po nie wiemy, że ma być na sportowo. Dlatego sneackersy to idealne buty na jesienne spacery czy outdoorowy trening. Są bardzo trwałe i wygodne, o ile ich podeszwa została wykonana z wysokogatunkowego tworzywa. Jeśli chcemy poczuć się jeszcze bardziej swobodnie, wybierzmy model na delikatnej koturnie. Mimo wysokiej podeszwy, mamy zapewnioną stabilność, a to wszystko dzięki sznurowaniu, które trzyma but na stopie. W takich butach możemy przejść wiele kilometrów i wciąż świetnie wyglądać. Do czego nosić sneackersy jesienią? Te w kolorze białym będą idealnie pasowały do płaszcza lub marynarki w stylu Davida Bowiego, a bardziej toporna wersja black & white sprawdzi się w duecie ze sportowymi legginsami lub kardiganem np. w kolorze kości słoniowej.