DANONE rozwija innowacje w środowisku pracy

Praca, która ułatwia spełnianie marzeń

Toskania latem, jesień w Paryżu albo zima na Cyprze – tak planować swój czas mogą pracownicy DANONE, korzystając z Workation. Rozwiązanie to daje im możliwość pracy zdalnej z niemal dowolnego miejsca w Europie (kraje EU, EOG oraz Szwajcaria) aż przez 30 dni w roku. Mogą po nie sięgnąć wszyscy pracownicy, których charakter pracy na to pozwala. Procedura jest bardzo prosta - wystarczy zgoda przełożonego, stały dostęp do Internetu oraz zadbanie o bezpieczne i ergonomiczne miejsce do pracy. Co istotne - program działa niezależne od pracy hybrydowej, z której na co dzień korzystają pracownicy.