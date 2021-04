Dbajmy o dotyk razem z NIVEA!

Bazując na powyższych badaniach, NIVEA zdecydowała się wesprzeć najbardziej podstawą potrzebę ludzką, jaką jest dotyk, zdefiniować swoją nową misję i stworzyć kampanię – „Care for Human Touch. Dbajmy o dotyk - bądźmy bliżej siebie” – która ma na celu promocję zdrowotnych korzyści wynikających z fizycznego dotyku. Tym samym NIVEA, globalnie, zobowiązuje się przeznaczyć 20 milionów euro na wsparcie lokalnych projektów promujących zdrowotne korzyści wynikające z dotyku „skóra do skóry”, docierając do ludzi najbardziej narażonych na samotność i jej konsekwencje. Działania globalnie obejmą trzy grupy: dzieci urodzone przedwcześnie, osoby niedowidzące oraz starsze z demencją.

W rezultacie, eksperci NIVEA zdecydowali się przeprowadzić ogólnoświatowe badanie, które miało na celu poznanie ludzkich doświadczeń w kontekście dotyku, zdiagnozowanie tęsknoty za nim, korzyści z niego płynących oraz istniejących przeszkód. Badanie zostało przeprowadzone łącznie w 11 krajach na 23 913 osobach. Efektem jest pierwszy w swoim rodzaju światowy raport na temat aktualnego stanu zjawiska dotyku międzyludzkiego. Wyniki badań wyraźnie wykazują, że ludzie doceniają znaczenie dotyku oraz tęsknią za nim, jednak potrzeby z nim związane nie są zaspokajane. To oznacza, że zjawisko dotyku ludzkiego może być zagrożone. Wstępnie opublikowanie raportu zostało zaplanowane na marzec 2020 r. Jednak w tym czasie pojawiła się pandemia COVID-19. W tych zupełnie zaskakujących okolicznościach NIVEA zdecydowała o zaangażowaniu dodatkowych sił do przeprowadzenia dalszej, pogłębionej części badań polegających na analizie doświadczenia dotyku oraz poczucia samotności w czasie pandemii. Połączenie tych dwóch raportów stanowi całościowy ogląd aktualnej sytuacji zjawiska dotyku ludzkiego.

Opierając się na powyższych wynikach badań oraz doświadczeniach prawdziwych osób, którym dotyk uratował życie, NIVEA zdecydowała się na kampanię „Care for Human Touch. Dbajmy o dotyk - bądźmy bliżej siebie​”, która ma na celu zwiększenie świadomości jak ważny jest dotyk międzyludzki. NIVEA pragnie zainspirować wszystkich ludzi, by był on stałą częścią ich życia, dlatego w ramach swoich działań wesprze lokalne projekty, które propagują poprawienie jakości życia osób zagrożonych samotnością. W tym dzieci przedwcześnie urodzonych, osób niedowidzących czy starszych dotkniętych demencją. Do roku 2025 marka NIVEA zobowiązuje się przeznaczyć 20 mln euro na projekty promujące dotyk, docierając przy tym do 150 000 osób.