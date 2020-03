Dbanie o wygląd a pewność siebie. Jaki wpływ na samopoczucie ma pielęgnacja i makijaż?

Jak makijaż i pielęgnacja wpływają na samopoczucie?

Najczęściej podaje się informację, że wygląd to wizytówka każdej kobiety. W końcu już pierwsze sekundy podczas spotkania decydują o tym, jaką opinię wykształci nasz rozmówca. Dobrze dobrany strój i makijaż okazują się ważnym czynnikiem pozytywnie wpływającym na indywidualną ocenę. Kobiety zwracające większą uwagę do wyglądu, czują się bardziej asertywne i pewne siebie. Profesjonalny wygląd z kolei wzbudza zaufanie u innych osób, poprzez wzmacnianie siły przekazu.

Znacznie lepsze samopoczucie a wygląd

Kiedy kobieta wygląda lepiej, równie lepiej się czuje, co z kolei całkowicie wpływa na samopoczucie oraz nastrój. Dbając o swój wygląd, pielęgnuje się swoją kobiecość, wzmacnia siłę i przywraca energię do działania. Lepszy wygląd zapewnia akceptację samej siebie oraz pewnych niedoskonałości. Psycholodzy twierdzą, że pozytywne nastawienie sprawia, że kobieta zaczyna dbać także o inne aspekty życia, co przekłada się na uczucie spełnienia.