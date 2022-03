Deluxe everyday: pozwól sobie na codzienny luksus z WITTCHEN

Błysk w wersji croco

Malutka torebka pobrzękująca łańcuszkiem i ze lśniącej ekoskóry croco to idealne wcielenie trendu deluxe everyday. Nosząc ją, właściwie możesz zrezygnować już z naszyjnika czy kolczyków… lub przeciwnie, postawić na biżuteryjną obfitość. Ta torebka WITTCHEN klasyczne połączenie stworzy z elegancką sukienką, ale czemu by nie nosić jej do ulubionych dżinsów i wygodnej bluzy?