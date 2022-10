Depilacja laserowa Thunder – hit w najlepszej cenie

THUNDER MT - laser do zadań specjalnych

Jaki laser wybrać, żeby epilacja laserowa była trwała, skuteczna i możliwie jak najmniej bolesna? To zdecydowanie najczęstsze pytanie, które pada, kiedy chcecie zdecydować się na pierwszy zabieg usuwania włosów laserem. Ewa Gronkiewicz-Woźniak, kosmetolog z Kliniki IDEAL odpowiada bez wahania. "Thunder MT to obecnie nie tylko najnowocześniejszy, ale przede wszystkim najmocniejszy laser do depilacji. Wyprodukowany przez Quanta System, światowego lidera w rozwiązaniach technologii światła laserowego, który jest gwarancją skuteczneg, ale też w pełni bezpiecznego zabiegu. To jedyne urządzenie na rynku, wykorzystujące aż dwie długości fali – aleksandrytową oraz neodymowo-yagową – najbardziej skuteczne fale laserowe wykorzystywane do epilacji. Laser aleksandrytowy wyróżnia najwyższe powinowactwo do melaniny, natomiast laser neodymowo-yagowy prowadzi do kontrolowanego uszkodzenia naczyń odpowiadających za odżywianie włosa, dlatego świetnie radzi sobie z usuwaniem zarówno ciemnych, mocnych włosów jak i tych jasnych i delikatnych. Unikalny, eliptyczny kształt plamki lasera równomiernie pokrywa większe powierzchnie i tym samym sprawia, że zabieg jest bardzo szybki i komfortowy dla pacjenta. Warto również wspomnieć o innowacyjnym systemie chłodzenia Qool-air, który zapewnia komfort podczas zabiegu epilacji, sprawiając, że procedura jest praktycznie bezbolesna."