Design zaczyna się od człowieka – wywiad z Ewą Półtorak, projektantką produktu w zespole Nobonobo

Miłość do form użytkowych i zainteresowanie odbiorcą produktu to kluczowe wartości w projektowaniu wyjątkowych mebli. O początkach swojej kariery, inspiracjach do stworzenia nowej kolekcji dla Nobonobo oraz cyrkularnym gospodarowaniu materiałami opowiada Ewa Półtorak, nowa designerka w zespole.