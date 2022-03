Dieta bulionowa. Na czym polega jej fenomen?

"Dieta bulionowa skutecznie wzmacnia kości, ścięgna i chrząstki, co jest związane z wysoką zawartością kolagenu. Rewelacyjnie wpływa na odporność i wzmacnia komórki naszego ciała. Bulion od lat uznawany jest za skuteczne lekarstwo, które pomaga zwalczyć chorobę, wspomaga procesy trawienne, oraz poprawia pracę nerek. To danie, które ze względu na to, że jest niezwykle delikatne, polecane jest także po zabiegach związanych z układem pokarmowym. Do jego niewątpliwych zalet należy fakt, iż skutecznie wspiera działanie układu odpornościowego – tłumaczy Katarzyna Czarkowska z MójCatering. - Dieta bogata jest w przeciwutleniacze, więc idealnie oczyszcza organizm" - dodaje.