Dieta ketogeniczna - po które tłuszcze warto sięgać najczęściej?

Niezwykłe właściwości kwasów tłuszczowych Omega-3 i Omega-6

Kwasy tłuszczowe omega to grupa tłuszczów nienasyconych, które są dla człowieka jednymi z najcenniejszych. Dlaczego? Ludzki organizm nie wytwarza ich samodzielnie. Nie jest zdolny do tego, aby wytworzyć kwasy tłuszczowe o kilku wiązaniach podwójnych, a te właśnie charakteryzują kwasy omega. Pomimo braku naturalnych predyspozycji organizmu do ich produkowania, paradoksalnie tłuszcze te są niezbędne do tego, aby organizm funkcjonował prawidłowo - na tyle, że podkreśla to nawet ich nazwa w nomenklaturze dietetycznej: NNKT (niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe).