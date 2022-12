Dieta matki karmiącej – fakt czy mit?

Dieta matki karmiącej – co należy wyeliminować?

Specjaliści zaznaczają, że matki karmiące dzieci naturalnie nie powinny prewencyjnie rezygnować z żadnej konkretnej grupy produktów. Eliminację danej potrawy można rozważyć dopiero w przypadku, gdy dziecko rzeczywiście źle reaguje po karmieniu. Szczególnie ważne jest to w przypadku produktów mlecznych – stanowią one bogactwo niezbędnego wapnia, dlatego dopiero objawy nietolerancji białek mleka krowiego u malucha powinny skłaniać do eliminacji produktów.