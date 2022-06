Dieta młodego sportowca – kluczowe zasady żywienia

Składnikiem ważnym dla stanu mięśni i kości jest białko. Powinno ono zaspokajać 12-15 proc. dziennego zapotrzebowania kalorycznego. Podstawowym źródłem energii dla sportowca są węglowodany. W przypadku młodych sportowców zapotrzebowanie na ten składnik wynosi 200-500 g/24 h, ale zależy ono m.in. od intensywności treningów. Ważne są również witaminy z grupy B (przede wszystkim B1, B2, B6, B12), witamina C, A i E. Rodzice często mają problem z zapewnieniem diety, która będzie dostarczać organizmowi wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Sposobem na to są koktajle proteinowe, napoje węglowodanowe oraz żywność funkcjonalna marki Sporters. O co chodzi i jak to działa?