Dieta na przytycie, czyli jak przybrać na wadze i cieszyć się wymarzoną sylwetką?

3. Jakie są podstawowe założenia diety na przytycie?

Punktem wyjścia do ułożenia dobrze zbilansowanej diety na przytycie jest zwiększenie podaży kalorii. W przypadku redukcyjnych diet odchudzających najważniejszy jest deficyt kaloryczny, a w diecie na przytycie – nadwyżka kaloryczna. Na początek należy obliczyć swoją całkowitą przemianę materii (CPM). Jest to liczba kalorii niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu, która uwzględnia całą aktywność w ciągu dnia (w tym tryb pracy i aktywność fizyczną). Przy obliczeniach można skorzystać z internetowych narzędzi, na przykład kalkulatora kalorii Maczfit. Do uzyskanego wyniku należy dodać około 300-500 kalorii. Dokładna cyfra zależy jednak od indywidualnych predyspozycji. U kobiet dieta na przytycie zazwyczaj ma kaloryczność od 2300 do 2500 kcal. Z kolei kaloryczność diety na przytycie mężczyzn wynosi od 3000 do 3500 kcal. Ilość energii, którą najlepiej spożyć każdego dnia, warto skonsultować z dietetykiem. Przy umiarkowanej aktywności fizycznej i siedzącym trybie życia będzie ona niższa, niż w przypadku intensywnych treningów i pracy fizycznej.