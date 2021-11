Dieta pudełkowa z codziennym wyborem menu

Na rynku dostępnych jest wiele cateringów pudełkowych, oferujących standardowe diety typu slim, sport czy wege. Marka Nice To Fit You poszła o krok dalej. Oferuje swoim Klientom siedem oryginalnych diet, w ramach których każdy może mieć codziennie nawet 35 dań do wyboru – co oznacza, że nie trzeba przywiązywać się do jednej diety. W Nice To Fit You można wybierać wśród klasycznych smaków kuchni europejskiej, poprzez kuchnię wegańską, opcję maksymalnie wykluczającą gluten i nabiał, aż po dietę skomponowaną dla smakoszy i bywalców restauracji.