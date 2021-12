Dieta wegetariańska i wegańska: broń w walce o zdrowe serce?

Warto pamiętać, że mleko i przetwory mleczne są naturalnym źródłem izomerów trans kwasów tłuszczowych. Tłuszcze te przyczyniają się do wzrostu poziomu cholesterolu LDL przy jednoczesnym obniżaniu frakcji "dobrego" cholesterolu (lipoprotein HDL)[6]. Co więcej, nie istnieją żadne dowody naukowe na to, aby izomery trans pochodzenia naturalnego były mniej szkodliwe niż tłuszcze trans pochodzenia przemysłowego[7].