Dla kogo jest psychoterapia?

Jak wygląda pierwsze spotkanie z psychoterapeutą?

Pierwsza wizyta u psychoterapeuty to najczęściej ogólna konsultacja, w trakcie której ustalane są warunki współpracy (tzw. kontrakt psychoterapeutyczny), a także omawiane są symptomy klienta i jego oczekiwania co do terapii. Specjalista jest w stanie ocenić, czy danej osobie rzeczywiście potrzebna jest psychoterapia, czy też konieczne jest skorzystanie na przykład z pomocy psychiatry lub seksuologa. W trakcie pierwszego spotkania psychoterapeuta zbierze także ogólny wywiad, dotyczący dotychczasowych doświadczeń pacjenta, jego objawów, a także sposobów radzenia sobie ze stresem i problemami. Psychoterapia, aby była skuteczna, powinna odbywać się regularnie i przez dłuższy czas. Tylko w ten sposób można wyleczyć konkretne zaburzenia i rozwiązać problemy.