Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 3 wynajem autawynajem długoterminowycarfree 1 godzinę temu Artykuł sponsorowany Dla kogo wynajem długoterminowy samochodu będzie optymalnym wyborem? Samochody osobowe dla przedsiębiorców są finansowane w różny sposób. Możemy oczywiście kupić je za własne pieniądze lub wziąć na nie kredyt, bądź zdecydować się na leasing operacyjny, czyli opłacenie zużycia samochodu rozłożone w czasie. Inną i coraz bardziej popularną formą jest wynajem długoterminowy, który jest bardziej zaawansowaną i wygodną formą leasingu, rozszerzoną o pewne udogodnienia serwisowe, księgowe i administracyjne. Skąd wzięła się rosnąca popularność tego typu wynajmu wśród konsumentów? Podziel się Dla kogo wynajem długoterminowy samochodu będzie optymalnym wyborem? (materiały partnera) Wynajem długoterminowy to mało formalności Samochód służbowy jest w ruchu i użytku, a więc wymaga on okresowych przeglądów i napraw w serwisach, nie wspominając o kwestiach księgowych, które związane są z każdą z tych czynności. Wszystko to zabiera cenny czas przedsiębiorcy lub zatrudnionym pracownikom. W wypadku wynajmu długoterminowego, którego częścią jest między innymi serwisowanie naszego pojazdu, obciążenie formalnościami jest dla nas minimalne. Rata miesięczna finansująca zużycie auta służbowego ma już w sobie pełną obsługę, w tym wykonanie wybranej czynności serwisowej i jej rozliczenie. Tego typu rozwiązania zaoferuje nam kompetentna wypożyczalnia samochodów w Warszawie. To duża korzyść wynajmu długoterminowego w porównaniu do tradycyjnego leasingu, w którym serwisowanie, księgowość, czy administracja są na barkach leasingobiorcy. Ten powód z pewnością przypadnie do gustu szczególnie zabieganym przedsiębiorcom, którzy cenią sobie wygodę i kompleksową obsługę. Wynajem długoterminowy to korzystne raty Wynajem długoterminowy, pomimo tego że jest najbardziej komfortową formą finansowania auta, nie jest wcale kosztowny. Gdy porównamy tradycyjny leasing z wynajmem długoterminowym w ogólnym rachunku możemy zaoszczędzić nawet kilkanaście procent. Korzystne warunki pochodzą z formy jej finansowania, to oznacza, że w formie wynajmu długoterminowego finansuje się wyłącznie utratę wartości danego pojazdu, nie jego wartość całkowitą.

Poza tym przedsiębiorca korzysta z dostępnych rabatów wynegocjowanych przez konkretne firmy oferujące możliwość wynajmu długoterminowego, np. na zakup opon lub części samochodowych. To oznacza dla nas często niższą opłatę za czynności serwisowe, co spowoduje niższą ratę miesięczną. Ten powód szczególnie docenią przedsiębiorcy z ograniczonym budżetem, ponieważ dzięki korzystnej formie finansowania, nawet wymarzone auto z wyższej półki cenowej jest dla nich w zasięgu ręki. Wynajem długoterminowy to oferta indywidualna Każdy z przedsiębiorców chce być traktowany w sposób wyjątkowy, co ma miejsce w przypadku wybrania oferty wynajmu długoterminowego. Jest ona tworzona w oparciu o indywidualne potrzeby klienta. Na początek należy wybrać konkretny model auta, warto sprawdzić ofertę jaką może zaoferować nam kilka wypożyczalni w naszym mieście. Jakie samochody możesz wypożyczyć bezpośrednio na lotnisku w Warszawie? W CarFree do wyboru mamy różne modele samochodów każdej klasy - na pewno bez problemu odnajdziemy auto idealne dla siebie. Gdzie znaleźć odpowiednie miejsce i ofertę? Rynek oferujący wynajem długoterminowy jest zdecydowanie zróżnicowany. Następnie ustalana jest wartość auta w oparciu o planowany stopień możliwego zużycia (w zależności czy klient będzie jeździł autem dużo, czy tylko okazjonalnie). Od tego również zależy jak często auto będzie wymagało serwisowania, więc to także wpłynie na ostateczną wartość miesięcznej opłaty. Przedsiębiorca ma także wybór w kwestii okresu na jaki zawiera umowę i jest to minimum 24 miesiące, natomiast maksymalnie 5 lat. Najczęściej z końcem trwania konkretnej umowy przedsiębiorca może zdecydować, czy odkupuje dane auto czy wymienia je na nowsze. Wynajem długoterminowy opłaci się szczególnie przedsiębiorcom, którzy nie mają czasu na formalności i wolą kompleksową formę finansowania, łącznie z serwisem i pełną obsługą. Opcja ta powinna przypaść do gustu również tym, którzy mają ograniczony budżet, a mimo wszystko myślą o aucie z wyższej półki cenowej. To dobre rozwiązanie także dla tych, którzy z powodu okresu przejściowego nie są w stanie określić w pełni swojej kondycji finansowej w przyszłości i zakładają możliwość modyfikacji jej zakresu. Artykuł sponsorowany