Dla tych funkcji warto mieć smartwatcha!

Monitoruje kroki, liczy spalone kalorie, pomaga kontrolować poziom snu, a w dodatku wygląda naprawdę designersko – to tylko kilka zalet inteligentnego zegarka. Miłośnicy elektronicznych gadżetów będą nim zachwyceni! Wyjaśniamy, dlaczego smartwatch to dobre rozwiązanie.

Jeszcze 10 lat temu ten futurystyczny gadżet był marzeniem każdego geeka. Dzisiaj smartwatch służy nie tylko do pokazywania godziny, ale wyposażony jest w całe mnóstwo funkcji przydatnych w różnych sytuacjach. Jego podstawową zaletą jest to, że można go sparować ze swoim smartfonem, a do za tym idzie odbierać maile, zmieniać muzykę czy planować treningi. Mając na nadgarstku smartwatcha, możemy nawet monitorować stan zdrowia i płacić rachunki. Jak to wygląda w praktyce?

Sprawdza czas i nie tylko

Skoro można dokonywać transakcji płatniczych za pomocą telefonu, czemu nie miałaby tego robić smartwatch? Tę funkcję oferują tylko wybrane modele wyposażone w moduł NFC, który pozwala na dokonywanie płatności zbliżeniowych. Aby zapłacić za wybraną rzecz, wystarczy przyłożyć na chwilę tarczę zegarka do terminala płatniczego. Mając smartwatcha, możemy też stworzyć własny smart home. Wystarczy zainstalować odpowiednią aplikację i zintegrować ją z domowymi systemami. Nie trzeba korzystać z fizycznych przełączników ani borykać się z nadmiarem kabli – to świetne rozwiązanie dla minimalistów. Jak widać, dobry smartwatch nie służy jedynie do sprawdzania, która jest godzina.

Zarządza multimediami

Najbardziej charakterystycznym elementem smartwatcha jest dotykowy ekran z kolorowym wyświetlaczem. W zależności od modelu może on różnić się wymiarami. Większość urządzeń dostępnych obecnie na rynku ma ekrany o przekątnej od 1,2 do 1,4 cali, choć nie brakuje też zegarków o większych wymiarach. Łącząc smartwatch z telefonem, możemy słuchać ulubionej muzyki, odbierać połączenia rozmów, odczytywać wiadomości z komunikatorów, takich jak Instagram czy Tik Tok. Wszystko odbywa się za pomocą funkcji Bluetooth. Posiadanie smart zegarka umożliwia również dostęp do sieci, a co za tym idzie korzystanie z GPS i śledzenie lokalizacji.

Monitoruje stan zdrowia

Nowoczesne urządzenia obsługują szereg funkcji dających możliwość kontrolowania stanu zdrowia oraz aktywności fizycznej. Jeśli chodzi o smartwatche, mają mnóstwo ciekawych funkcji sportowych pozwalających na monitorowanie efektywności różnych programów treningowych. Dostęp do aplikacji sportowych i kontakt z trenerami personalnymi ułatwia sprawdzanie efektywności ćwiczeń. Dzięki temu łatwiej osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Alternatywną dla tradycyjnych zegarków elektronicznych jest tzw. smartband, czyli opaska monitorująca aktywność. Potrafią one pokazywać takie parametry jak kroki, dystans, kalorie, jakość snu, puls oraz pomiar natlenienia krwi. Oprócz tego inteligentne opaski służą jako monitor snu. Zazwyczaj mierzą czas odpoczynku na podstawie ruchu nadgarstka w nocy.

Dbasz o swoją aktywność

Na rynku mamy różne rodzaje smartwatchy, które można dopasować do swoich aktywności sportowych. Idealne na siłownię będą zegarki sportowe z funkcją automatycznego liczenia powtórzeń oraz specjalne profile przystosowane do treningu np. interwałowego lub cardio. Podobnie jak w przypadku innych modeli dla osób aktywnych, powinny być też odporne na wysoką temperaturę ciała i wyposażone w pulsometr. Ciekawym wyborem będzie również zegarek na rower wyposażony w moduł GPS – pozwala on śledzić dystans i zapisywać podgląd trasy na telefonie. Warto zwrócić uwagę na to, że inteligentne zegarki mają funkcję liczenia kalorii, dzięki czemu łatwiej kontrolować wagę. Można też zainstalować specjalną aplikację, która przypomni nam o regularnym piciu wody. To świetna motywacja dla tych, którzy chcą zacząć przygodę ze zdrowym stylem życia.