Dlaczego ciągle chce mi się pić? Najczęstsze przyczyny wzmożonego pragnienia

Wysokie temperatury i promienie słońca to gwarancja dobrego samopoczucia. W takich warunkach występujące pragnienie jest zupełnie naturalne, jednak uporczywe i przedłużające się wymaga obserwacji diety, a nieustępujące - nawet konsultacji z lekarzem. Odpowiednie nawodnienie jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Aby w pełni korzystać z uroków lata i mieć energię do działania, należy słuchać sygnałów, które wysyła nasze ciało.