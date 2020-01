Dlaczego Kate Middleton nosi tak wiele plastrów? Dowody fotoreporterów

Kate Middleton na oficjalne wyjścia nie rusza się bez kilku rzeczy. Przede wszystkim do must have należą luźne loki, szpilki współgrające kolorystycznie z torbą oraz... plastry.

Kate Middleton i książę William (Getty Images)

38-letnia księżna Cambridge często na królewskie wydarzenia na ręku ma przyklejone na dłoni plastry w kolorze skóry. Dlaczego? Wygląda na to, że Kate Middleton ciągle rani się w kciuka. Do takich wniosków doszły brytyjskie media. Gdy tylko opuszcza rezydencję jest rozchwytywana przez fotoreporterów. Właśnie w ten sposób wychwycono obklejanie kciuków.

Kate Middleton i jej niezawodny plaster W zeszłym roku mama trójki dzieci została sfotografowana z plastrem na prawym kciuku, kiedy pojawiła się na Chelsea Flower Show. Pokazała swój rustykalny ogród Back To Nature - w którym znajduje się ognisko, huśtawka i domek na drzewie. Czyżby księżna miała wypadek z sekatorem? Z kolei cztery lata temu uchwycono plaster na jej kciuku w Sandringham w Boże Narodzenie. Członkowie rodziny królewskiej rozpakowują prezenty poprzedniej nocy, więc może zacięła się papierem podczas otwierania prezentu. Tak przynajmniej spekuluje "The Sun".

Plaster towarzyszył jej również gdy rozmawiała z Dame Helen Mirren i Sir Davidem Attenborough na imprezie Pałacu Buckingham w lutym 2014 roku, a także podczas Tusk Convention Awards w Londynie w listopadzie 2018 roku czy w styczniu 2016 roku, gdy odwiedziła The Fostering Network. A to dopiero początek tej listy. Brytyjskie media podają kilkanaście przykładów. Teraz, gdy po raz pierwszy wystąpiła w 2020 roku z księciem Williamem w Bradford, jej palec również był "ozdobiony" plastrem.

Getty Images Podziel się

