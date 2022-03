Dlaczego odkurzacz pionowy jest wygodny?

Zalety odkurzaczy pionowych

Dlaczego warto sięgnąć po odkurzacz pionowy? Podstawową zaletą urządzeń tego typu jest ich bezprzewodowe działanie. Nie ogranicza nas żaden kabel, a oprócz tego nie musimy przerywać sprzątania, aby przenieść urządzenie w inne miejsce lub podłączyć kabel do innego gniazdka, co przy sprzątaniu wielu pomieszczeń może okazać się frustrujące. Brak kabla sprawia, że z łatwością dotrzemy tam, gdzie nie byłoby to możliwe przy użyciu tradycyjnego urządzenia. Co więcej, w przypadku odkurzaczy pionowych z serii WELL lub PURE od Electrolux możesz odkurzyć zarówno różne rodzaje podłóg, jak i lampy czy różnego rodzaju zakamarki pod sufitem, co przy użyciu odkurzacza workowego byłoby nie lada wyzwaniem.