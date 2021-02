Dlaczego pralka ładowana od góry

Wybierając pralkę do mieszkania trzeba wziąć pod uwagę wiele aspektów. Jednym z nich jest wielkość pralki i dopasowanie jej zarówno do wielkości mieszkania i łazienki, lub miejsca, gdzie będzie stała oraz ilości prania, które będzie prane. Do wyboru spośród wielu rodzajów pralek są pralki ładowane od frontu, jak i takie ładowane od góry. W wielu miejscach lepszym rozwiązaniem będzie ten drugi model.

Gdzie sprawdzi się pralka ładowana od góry?

Pralka ładowana od góry to bardzo praktyczny i wygodny model. Wiele modeli można znaleźć na stronie sklepu Neonet. Wybierając to urządzenie do domu lub mieszkania zastanawiamy się często czy pralki ładowane od góry to rzeczywiście dobre rozwiązanie do danej przestrzeni. Wszystko zależy od tego w jaki sposób urządzone jest miejsce. Należy przemyśleć czy pralka będzie stała w łazience, czy w kuchni, a może w pralni. Czy przygotowane jest na nią specjalne miejsce, czy może będzie ukrywa w zabudowanej szafce.

Pralki ładowane od góry sprawdzą się przede wszystkim we wnętrzach, w których jest mało miejsca. Ciasna łazienka w małym mieszkaniu z nietypową wolną przestrzenią jest tego przykładem. Taka pralka może zostać także umieszczona w kuchni, ale wówczas powinien zostać zainstalowany nad nią specjalny, ruchomy blat. Pralki ładowane od góry to także dobre rozwiązanie we wszelkiego rodzaju pralniach domowych. Zmieszczą się nawet w najbardziej ciasnym pomieszczeniu.

Co ważne pralka ładowana od góry sprawdzi się także w mieszkaniach osób, które nie potrzebują jednorazowo zrobić dużej ilości prania. Bęben wielu z nich jest mniejszy, chociaż w sklepach coraz częściej można znaleźć i większe pralki.

Jakie wymiary mają pralki ładowane od góry?

Pralki ładowane od góry nie należą do największych modelek pralek. Charakterystyczne jest dla nich to, że mają zazwyczaj kształt prostokątny, czasem z kwadratową albo zaokrągloną górą. Do pralek ładowanych od góry należą popularne kiedyś w Polsce pralki Franie. Najmniejsza spotykana pojemność pralki to około 1,2 kg. Dużo praktyczniejsze ze względu na kształt pomieszczeń są pralki prostokątne oraz kwadratowe - łatwiej je umieścić w przestrzeni pomieszczenia. Zwykle największe spośród sprzętów są otwierane od góry. Ich pojemność może mieć nawet aż 7 kg. Te modele działają zwykle w przedziale od 800 do 1400 obrotów na minutę.

Wymiary pralek ładowanych od góry są różne. Najmniejsze dostępne na rynku mają 40 centymetrów szerokości, największe osiągają nawet 93 centymetry. Jeśli chodzi o głębokość urządzenia - tutaj większość mniejszych modeli ma 55 centymetrów, zaś największe z nich mierzą 64 centymetry. Warto tutaj także wspomnieć o zużyciu energii w tych sprzętach. Zwykłe energooszczędne pralki ładowane od góry mają klasę A++ i A+++.

Zalety pralek ładowanych od góry

Pralki ładowane od góry mają wiele zalet. Jedną z głównych jest ich uniwersalność - można je dowolnie ustawić w łazience, w każdej pozycji - nawet bokiem. Najważniejsze jest to, żeby nad pralką pozostała wolna przestrzeń. Dlatego jeśli w łazience jest wnęka - taka pralka się nie sprawdzi. Pralki ładowane od góry mają zwykle małe wymiary, dzięki czemu można je ustawić w niedużej łazience. Ważne jest, że wówczas miejsce na pralce powinno pozostać niezagospodarowane. Kolejnym dużym plusem pralek ładowanych od góry jest sposób ładowania do nich prania - wykonując tę czynność, nie trzeba się schylać. Tym samym dużo prostsze jest wyjmowanie z niej prania - z łatwością można to zrobić bez zachlapania płytek podłogowych, co jest istotne przy programie bez wirowania. Wiele małych pralek ma czasem także szybkę na drzwiach klapy, która pozwala sprawdzić stan prania.

Pralka ładowana od góry pozwala zwłaszcza na oszczędność przestrzeni. Pozwala to przykładowo na możliwość zainstalowania wanny zamiast brodzika na tej samej przestrzeni. Jej dużą zaletą jest także niższa cena w porównaniu do pralek ładowanych z boku. Ilość programów i funkcji, które ma te urządzenie jest porównywalna do pralek, które są większe. Jest to także idealny sprzęt dla mniejszej rodziny.

Pralka ładowana od góry - na co zwrócić uwagę?

Dokonując wyboru pralki należy zwrócić uwagę przede wszystkim na rodzaj montażu. W przypadku pralek ładowanych większość z nich jest pralkami wolnostojącymi. Pod uwagę trzeba także wziąć wielkość łazienki, a tym samym wymiary sprzętu, czyli jego szerokość, głębokość i wysokość.

Przy zakupie pralki ładowanej od góry należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Ważny będzie niski poziom głośności urządzenia, zwłaszcza jeśli mieszkanie jest w budynku o cienkich ścianach, jeśli w domu są małe dzieci, lub jeśli pracujemy z domu. Powinno się też sprawdzić klasę energetyczną. Za najlepszą uważana jest klasa A+++. Temperatura oraz tryby prania, wirowania powinny mieć możliwość regulacji. Ciekawą opcją w wielu modelach jest możliwość zdalnego sterowania przy pomocy smartfona. Oprócz tego ważne będą takie aspekty jak maksymalna prędkość wirowania, a także moc urządzenia.