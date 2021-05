WP Kobieta Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu #WSZECHMOCNE

Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 07-05-2021 15:38 Artykuł sponsorowany Dlaczego warto kupić pierścionek zaręczynowy w sklepie online? Kiedy przychodzi pora wybrać pierścionek zaręczynowy, zazwyczaj pojawia się pytanie – gdzie najlepiej go kupić? Zakupy w internecie zyskują sobie coraz większe grono zwolenników. Wiele osób online zamawia już prawie wszystko – elektronikę, książki, ubrania, prezenty. To również świetny sposób na znalezienie... zaręczynowej biżuterii! Dlaczego warto zamówić pierścionek z brylantem w internetowym salonie jubilerskim oraz na co zwracać uwagę przy wyborze? Poniżej znajdziesz praktyczny przewodnik po zakupach online. Przeczytaj ten artykuł, a wszystko stanie się jasne! Pytanie numer jeden – kiedy w ogóle zdecydować się na zaręczyny? To jeden z ważniejszych punktów na liście zaręczynowych dylematów. Czasami zdarza się nawet, że pierścionek z diamentami dawno już czeka, a odpowiedniego momentu... wciąż brak! Dobra wiadomość jest taka, że tutaj naprawdę trudno jest zrobić coś źle. W praktyce cała rzecz okazuje się o wiele prostsza, niż się z pozoru wydaje. A to dlatego, że niepisaną – a w dodatku jedyną – zasadą, jaka obowiązuje w kwestii oświadczyn, jest... brak jakichkolwiek zasad! Nie da się powiedzieć, że po trzech latach jest wspólnie dobrze, a po trzech miesiącach – już nie. Są pary, które zaręczają się po pół roku bycia razem, inne na ten krok decydują się znacznie później. Jaki z tego wniosek? Po prostu – każdy moment jest dobry, jeśli tylko obydwoje jesteście już na to gotowi. Planując oświadczyny, pamiętaj też, że wcale nie muszą być idealne. Czasami nawet lepiej, jeśli... takie nie są! Bo przecież najpiękniejsze chwile w życiu to te naturalne, pełne spontanicznych emocji. Także – zamiast się stresować i odkładać ten krok w nieskończoność, starając się dograć wszystko do perfekcji, zazwyczaj najlepiej po prostu działać. Pora więc przemyśleć temat zaręczynowej biżuterii – w końcu bez pierścionka nie ma oświadczyn. Często powtarza się też, że powinien on być z brylantem. Dlaczego warto zamówić go właśnie online? Jakie są największe zalety zakupów pierścionków zaręczynowych online? Tak jest szybciej, wygodniej i do tego... bezstresowo. Przyznasz, że brzmi to świetnie? Zwłaszcza wtedy, jeśli perspektywa wizyty w stacjonarnym salonie jubilerskim sprawia, że masz ochotę przełożyć wszystko na później, zakupy w internecie będą strzałem w dziesiątkę! materiały partnera Pierścionek zaręczynowy, kupuj online Źródło: materiały partnera Po pierwsze – tutaj nie musisz na nic decydować się od razu. Po prostu porozglądaj się po sklepie i sprawdź dostępną ofertę. Obejrzyj przygotowane kolekcje, rzuć okiem na tabelę rozmiarów, a w razie potrzeby dopytaj o wszystkie szczegóły. Dzięki temu rozwiejesz swoje wątpliwości. Przy okazji uzyskasz też dodatkowe, cenne wskazówki, które pomogą Ci w wyborze. Po drugie – zakupy pierścionka zaręczynowego przez internet to też spora oszczędność czasu. Jeśli nie masz w pobliżu salonu jubilerskiego, z pewnością wiesz, o czym mowa. Zamiast przebijać się przez korki na drugi koniec miasta, do jubilera online zajrzysz wygodnie – bez wychodzenia z domu, w dogodnym dla siebie terminie. Potrzebujesz więcej czasu na podjęcie decyzji? Żaden problem! Rozeznaj się w kolekcjach zaręczynowych na spokojnie, a zobaczysz, że coś wybierzesz. Nie będziesz musiał też nigdzie jeździć dwa razy – czyli kolejny plus dla Ciebie! Zakupy w internetowym salonie jubilerskim mają jeszcze jedną zaletę. Tutaj masz po prostu dużo większy wybór. Poza tym w internecie kryją się często prawdziwe perełki. Masz w głowie własny pomysł na zaręczynową biżuterię? Tym bardziej warto zajrzeć do sieci! Co sprawdzić przed zakupem pierścionka w internecie? Podobnie jak w przypadku każdych większych zakupów online, tak i tutaj przed złożeniem zamówienia dobrze jest posprawdzać kilka podstawowych kwestii. O czym pamiętać? Poczytaj wcześniej rekomendacje o wybranym przez siebie sklepie internetowym. Rzuć okiem na regulamin zakupów oraz zapoznaj się z polityką wymiany i zwrotu biżuterii. Sprawdź przy okazji, czy w razie potrzeby dostępna jest opcja bezpłatnej korekty rozmiaru. Dobry salon jubilerski online zawsze oferuje swoim klientom taką możliwość. Ponieważ rozmiar pierścionka zaręczynowego bardzo często dobiera się na oko, to absolutna podstawa. W ten sposób zaoszczędzisz sobie niepotrzebnego stresu, a w razie co również dodatkowych kosztów. Zajrzyj też do zakładki FAQ. Jeśli coś jest dla Ciebie niejasne, śmiało o wszystko dopytaj. Kupując w internecie, zawsze masz taką możliwość – warto z tego korzystać. Przetestuj live chat, formularz kontaktowy albo po prostu wyślij zapytanie drogą mailową. W dziale obsługi klienta są ludzie, którzy bardzo chętnie odpowiedzą na Twoje pytania. W razie potrzeby pomogą Ci także zdecydować się na konkretny model biżuterii. Co jeszcze sprawdzić? Przede wszystkim dowiedz się więcej o marce jubilerskiej. Poczytaj też trochę o diamentach, brylantach i innych materiałach używanych do tworzenia biżuterii. A także o tym, w jaki sposób dobrać właściwy rozmiar pierścionka. Poniżej znajdziesz kilka praktycznych wskazówek, które Ci w tym pomogą. To co? Zaczynamy! Dowiedz się więcej o marce jubilerskiej Wybór zaręczynowego pierścionka zdecydowanie nie powinien być dziełem przypadku. Zanim złożysz zamówienie, dobrze jest wiedzieć, co dokładnie, a także od kogo kupujesz. Marka jubilerska to znacznie więcej niż ładne logo. To przede wszystkim synonim jakości. Zazwyczaj za dobrą marką kryje się także określona filozofia. Warto więc poświęcić chwilę i zajrzeć do zakładki „O nas”. Szczególnie w przypadku biżuterii z brylantami dowiedz się więcej o pochodzeniu samych diamentów. Ważne, aby pochodziły z krajów nieobjętych konfliktami, a także były wydobywane w etyczny sposób. Czy wiesz, że oprócz naturalnych diamentów istnieją również ich imitacje? Dla niewprawnego oka odróżnienie prawdziwych brylantów od kamieni, które je tylko udają, jest dużym wyzwaniem, a często jest wręcz niemożliwe. Kupując produkty renomowanej marki jubilerskiej, masz gwarancję, że biżuteria będzie autentyczna oraz starannie wykonana. Szukając najlepszej jakości, odwiedź małe, rodzinne manufaktury. W takich miejscach dostaniesz unikatowe, ręcznie robione pierścionki, jakich na próżno szukać w jubilerskich sieciówkach. Sprawdź rozmiary pierścionków W odróżnieniu od innej biżuterii pierścionek zaręczynowy nosi się praktycznie cały czas. Z tego powodu powinien być dobrze dopasowany wielkością – tylko wtedy będzie naprawdę wygodny. Tak się składa, że akurat ten jeden pierścionek musi pasować na konkretny palec – serdeczny prawej ręki. Dobrze dobrana rozmiarem biżuteria powinna z lekkim oporem przechodzić przez środkowy staw palca i luźno spoczywać u jego nasady. W dobrym salonie jubilerskim online: przy każdym modelu znajdziesz dokładną informację na temat dostępnych rozmiarów,

dowiesz się również, w jaki sposób podana rozmiarówka przekłada się na obwód palca,

a także jak prawidłowo zmierzyć inny pierścionek i na tej podstawie dobrać zaręczynową biżuterię. materiały partnera Pierścionek zaręczynowy Źródło: materiały partnera

Aby mieć stuprocentową pewność, że wybrany model nie będzie za ciasny ani za luźny, najlepiej byłoby go po prostu przymierzyć. Albo przynajmniej znać dokładny obwód palca ukochanej. W praktyce często ani jedno, ani drugie nie jest jednak możliwe... I to nie tyle z uwagi na specyfikę zakupów online, ile dlatego, że oświadczyny w większości przypadków mają być niespodzianką. Dobór pasującej rozmiarem biżuterii może być więc sporym wyzwaniem. Niektórzy mężczyźni wtajemniczają w zaręczynowy plan zaufaną osobę. Inni zaglądają po cichu do szkatułki z ozdobami swojej partnerki, aby zmierzyć średnicę jednego ze znalezionych tam pierścionków. Czasami bywa i tak, że żadna z powyższych opcji nie wchodzi w grę. Wtedy pozostaje ocenić rozmiar na oko. Nawet jeśli i Ty musisz dobrać pierścionek zaręczynowy w taki właśnie sposób, to tak zrób i niczym się nie przejmuj. Na wszelki wypadek wybierz salon jubilerski, który oferuje swoim klientom bezpłatną korektę rozmiaru. To naprawdę wiele ułatwia! Gdyby jednak biżuteria okazała się niedopasowana, da się ją potem zmniejszyć albo powiększyć. Chcesz mieć stuprocentową pewność, że w przypadku wybranego przez Ciebie modelu korekta będzie możliwa? Dopytaj dokładnie o tę kwestię jeszcze przed złożeniem zamówienia. Poczytaj o materiałach użytych do stworzenia pierścionka Za zaręczynową klasykę uważa się złote pierścionki z diamentami – to właśnie one królują w kolekcjach jubilerskich. Ponieważ ten jeden element biżuterii nosi się na co dzień, jest on naturalnie narażony na uszkodzenia mechaniczne i przebarwienia. Wysoka jakość użytych brylantów oraz wszelkich materiałów to więc podstawa. Poczytaj trochę na ten temat, a dowiesz się, na jakie parametry zwracać szczególną uwagę. Kilka protipów na start znajdziesz poniżej! Decydując się na złoto, do wyboru masz z reguły dwa rodzaje: żółte albo białe. Czasami pojawia się jeszcze trzecia opcja, czyli mix obu stopów w jednym projekcie. Kolor złota to jednak dopiero początek – kolejnym krokiem będzie wybór numeru próby. Co musisz wiedzieć? Złoto w czystej postaci jest dość miękkie i plastyczne. Dlatego w jubilerstwie wykorzystuje się stopy, które zawierają w swoim składzie również domieszki innych metali. Pierścionki zaręczynowe najczęściej tworzy się ze stopu o numerze próby 585. Zawiera on 58,5% czystego złota. Taka biżuteria jest odporna na zarysowania, odkształcenia oraz działanie tlenu z powietrza. Na koniec kilka słów o kamieniach szlachetnych. W zaręczynowych projektach spotkać można różne minerały. Przyjęło się jednak, że ten jeden pierścionek powinien mieć białe oczko. Największą popularnością cieszą się więc oszlifowane diamenty. Cena diamentowej biżuterii zależy głównie od osadzonego w koronie brylantu – od jego barwy, masy, czystości, jak również zastosowanego szlifu. Parametry, które określają najlepszy stosunek jakości do ceny to: szlif dobry, czystość SI, kolor G/H. Oprócz tego upewnij się także, że diamenty zakute w wybranym pierścionku mają certyfikat autentyczności. Sposób na wyjątkową niespodziankę – pierścionek zaręczynowy! Złoty pierścionek z diamentem to szczególny prezent, który niesie ze sobą piękne przesłanie. Diamenty – ze względu na swoją twardość – stały się symbolem wiecznej miłości, która przetrwa wszystko. Nie bez przyczyny to właśnie one są numerem jeden w zaręczynowych kolekcjach. Ty też szykujesz zaręczynową niespodziankę? Najpiękniejsze, ręcznie robione pierścionki z brylantami znajdziesz w ACLARI – sprawdź! Artykuł sponsorowany