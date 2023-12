Dlaczego warto robić fotograficzne podsumowanie roku?

Jak zrobić fotograficzne podsumowanie roku?

Warto raz w roku skłonić się do głębszych refleksji, by sprawdzić, w którym momencie życia się znajdujesz. Robiąc podsumowanie, zamykasz za sobą pewien etap, by z nową energią wkroczyć w kolejny. Czy ma to sens? Naturalnie! Rozważny rachunek zysków i strat pozwoli Ci docenić swoją determinację i oszacować, jak wiele wciąż pozostaje w sferze celów. Jeśli ujmiesz w kadrach pewną oś czasu, będzie Ci łatwiej spojrzeć na niektóre sprawy i podjąć działania, które wreszcie zaprowadzą Cię do miejsca, w którym chcesz się znaleźć.