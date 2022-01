Dlaczego warto wybrać piekarnik z pyrolizą?

Piekarnik z pyrolizą – o czym warto pamiętać?

Obecnie coraz więcej nowoczesnych piekarników wyposażonych jest w praktyczną możliwość czyszczenia za pomocą pyrolizy. Są to najczęściej funkcjonalne kuchenki do zabudowy, jak chociażby piekarnik parowy z pyrolizą Electrolux EOC8P39WZ, wyposażony nie tylko w opcję czyszczenia pyrolitycznego, ale także nowoczesny panel ledowy, skuteczne zabezpieczenia i szereg praktycznych programów. W przypadku piekarnika do zabudowy z funkcją pyrolizy warto zwrócić uwagę na ulokowanie urządzenia. Należy unikać przede wszystkim zbyt bliskiego sąsiedztwa lodówki, której wysoka temperatura czyszczenia piekarnika mogłaby zaszkodzić. Warto oddzielić piekarnik od pozostałych sprzętów – na przykład za pomocą wąskiej szafki kuchennej.