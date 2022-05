Dlaczego warto zainwestować w telewizor z matrycą OLED?

Jak już wspomniano telewizory z matrycą OLED są z reguły droższe niż w przypadku modeli wyposażonych w standardową matrycę LCD. Czy warto zatem inwestować większe środki po to, by posiadać sprzęt wyposażony w matrycę OLED? Oczywiście, że tak, ponieważ jakość obrazu jest w tym przypadku nieporównywalnie lepsza, co przekłada się na znacznie większy komfort oglądania filmów, czy korzystania z telewizora do grania w gry. Przyczynia się do tego brak warstwy podświetlającej, dzięki czemu czernie są naprawdę głębokie, a kontrast praktycznie idealny. W przypadku wspomnianych już graczy warto docenić również fakt, że telewizory z matrycą OLED wyróżnia krótki czas reakcji, dzięki czemu są one znacznie szybsze niż telewizory LCD.