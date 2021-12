Dobry pracodawca wspiera rodziny zatrudnionych przez cały rok

11-letnia Nikola i 8-letnia Roksana, córki Karoliny Bechcińskiej, sprzedawcy w sklepie sieci Biedronka dzisiaj już nie wyobrażają sobie nauki bez laptopa otrzymanego niedawno od pracodawcy mamy. Trafił on do dziewczynek już w sierpniu, aby już od początku roku szkolnego mógł pomagać w zajęciach i odrabianiu lekcji. Oczywiście pomaga na co dzień, ale szczególnie przydaje się w dniach, kiedy szkoła zostaje zamknięta, niestety z wiadomych powodów.