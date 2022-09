Domowe sposoby na bóle miesiączkowe

Zacznijmy od tego, że nie trzeba wlewać do niego gorącej wody, co tylko przyspiesza proces walki z bólem, a dodatkowo chroni przed poparzeniem. Pestki wiśni doskonale utrzymują i stopniowo uwalniają temperaturę w taki sposób, aby nie doświadczyć "szoku termicznego". Nagrzany termofor umieszczony w okolicy podbrzusza efektywnie rozluźnia nagromadzone w mięśniach napięcie. Przekłada się to na złagodzenie, a często nawet całkowite usunięcie bólu miesiączkowego. Już po kilku minutach od przyłożenia termoforu do brzucha poczujesz ulgę, dzięki czemu również Twoje samopoczucie znacznie się poprawi!