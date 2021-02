WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Domowy salon piękności. Poczujesz się, jak po wizycie u kosmetyczki Sauna jonowa, masażery i szczoteczki soniczne do twarzy – sektor beauty oszalał na punkcie tych nowinek. Mają nie tylko moc odmładzania i oczyszczania. Ich stosowanie czyni pielęgnację czystą przyjemnością. Zobacz, które gadżety rzeczywiście działają! Nawet najlepszy krem zadziała słabiej, jeśli skóra będzie zaniedbana Ciągła praca przed monitorem, stres i noszenie masek – to wszystko sprawia, że nasza cera robi się zmęczona i pozbawiona blasku. Do tego dochodzą zmiany temperatur, co jeszcze bardziej nasila gwałtowne reakcje skóry. Chcąc przywrócić jej świeżość nie można zapominać o oczyszczaniu twarzy – to jeden z najważniejszych etapów pielęgnacji. Przede wszystkim złuszcza naskórek, pobudza mikrokrążenie i sprawia, że cera znów nabiera młodzieńczego wyglądu. Podstawowe składniki do peelingu znajdziesz choćby w kuchni: wystarczą płatki owsiane (są bogatym źródłem cynku) połączone z mlekiem i miodem. To wersja dla zwolenniczek tradycyjnych metod. Fanki gadżetów z pewnością zainteresują się szczoteczką soniczną czy domową mikrodermabrazją. Ta druga może być równie skuteczna, jak zabieg wykonany w profesjonalnym gabinecie odnowy. Szukasz ciekawych urządzeń do pielęgnacji, z których można korzystać w domu? Oto gadżety w sam raz dla urodowych maniaczek. Zestaw do mikrodermabrazji – luksus w prywatnej łazience To jeden z najskuteczniejszych sposobów na gładką i świetlistą cerę. Polega na mechanicznym oczyszczaniu skóry poprzez ścieranie naskórka. Jeszcze kilka lat temu zrobienie takiego zabiegu możliwe było tylko w salonie kosmetycznym, ale dziś coraz więcej kobiet decyduje się na zakup własnego urządzenia. Zwłaszcza, że cena takich produktów zaczyna się już od 199 zł. Do wykonania domowej mikrodermabrazji będziesz potrzebować modelu z końcówką diamentową. W trakcie peelingu martwy naskórek zasysany jest do środka urządzenia. Przed zabiegiem warto położyć na twarzy mokry, ciepły ręcznik, który otworzy pory, a po zabiegu zrobić tonizowanie i nałożyć krem z filtrem UV. Wybierając urządzenie do mikrodermabrazji zastanów się nad rodzajem zasilania – dany model może działać na prąd lub baterie. W niektórych zestawach znajdziesz kilka różnych końcówek i trybów ssania, co pozwoli ci lepiej dostosować urządzenie do twoich potrzeb. Przy dłuższym stosowaniu mikrodermabrazja może znacznie poprawić jakość skóry. Plusem jest również to, że zmniejsza widoczność przebarwień i ułatwia wchłanianie kosmetyków. Sauna do twarzy – wzmacnia działanie kosmetyków To nic innego, jak nowy sposób na tradycyjną "parówkę", czyli siedzenie z nakrytą ręcznikiem głową nad miską z wrzątkiem. Domowa sauna jonowa polecana jest szczególnie osobom borykającym się z problemami trądziku pospolitego – ujemnie naładowane jony mają działanie przeciwbakteryjne i łagodzą stany zapalne. Po 15 minutowej terapii skóra jest świetnie oczyszczona i jeszcze lepiej przyjmuje składniki aktywne zawarte w kremach i serum. Jeżeli zależy ci na dobrym modelu, nie kupuj urządzeń no name, tylko postaw na sprawdzone marki dostępne w sklepach AGD. Saunę do twarzy upolujesz już za ponad 100 zł, ale zdarzają się i tańsze modele. Pamiętaj jednak, że tego typu urządzenie nie nadaje się dla skóry z problemami naczyniowymi – może ono wręcz pogłębić teleangiektazje. Jeśli cierpisz na trądzik różowaty, unikaj gorącego powietrza, a skórę złuszczaj peelingiem enzymatycznym na bazie naturalnych składników. Szczoteczki soniczne – szybki sposób na oczyszczoną cerę To gadżet, który dosłownie zawładnął światem beauty. W przeciwieństwie do tradycyjnych szczoteczek, praca modeli sonicznych opiera się na działaniu fal dźwiękowych. Szczoteczka poza ruchami obrotowymi wprawia głowicę w intensywne drgania, przez co możemy dotrzeć do najgłębszych warstw skóry. Jeśli szukasz produktu dobrej jakości, zwróć uwagę na to, czy szczoteczkę da się postawić pionowo (ważne jest to, w jakich warunkach będziesz ją przechowywać) oraz czy ma wypustki z obu stron (najlepiej różnej miękkości i gęstości). Szczoteczka powinna być wyposażona w akumulator, który przy pełnym ładowaniu umożliwi korzystanie z urządzenia przez kilka tygodni. Nie bez znaczenia jest także rodzaj tworzywa. Silikonowe wypustki nie powinny być zbyt szorstkie. Inaczej w trakcie czyszczenia twarzy możesz doświadczyć nieprzyjemnego uczucia ciągnięcia skóry. Peeling kawitacyjny – nawet dla cery trądzikowej To doskonały sposób na oczyszczenie skóry twarzy – nie tylko normalnej, ale nawet tej z problemami naczynkowymi. Na czym polega kawitacja? To proces, w czasie którego wytwarzają się specjalne, wypełnione gazem pęcherzyki, które pod wpływem wibracji i działania ultradźwięków ulegają rozpadowi. W ten sposób podczas pracy urządzenia w miejscu starych komórek naskórka odsłaniają się młodsze warstwy. Jeżeli zależy ci na utrzymaniu zdrowej i gładkiej skóry na dłużej, warto co jakiś czas stosować tej rodzaj peelingu. Jeżeli nie masz możliwości częstego korzystania z gabinetów kosmetycznych, warto kupić takie urządzenie domowego użytku. Nie masz doświadczenia w tego typu pielęgnacji? Poszukaj modelu, który sam odmierza czas trwania zabiegu. Zaletą takich gadżetów jest nie tylko ich modny design, ale i wielkość – bez problemu zmieszczą się w łazienkowym koszyku czy nawet torebce! Depilacja laserowa – gładkie nogi, jak długo chcesz Zabieg ten pozwala pozbyć się niechcianego owłosienia na długi czas. Nie oszukujmy się, jest niewielka szansa, że włoski znikną na dobre, ale z każdą serią będą odrastać słabsze i w mniejszej ilości. Te jasne do tej pory trudniej było usunąć ze względu na niską zawartość melaniny. Na szczęście technologia wciąż jest udoskonalana, a my możemy korzystać z depilacji laserowej bez wychodzenia z domu. W obecnej sytuacji jest to dużym udogodnieniem. Laser działa tylko na włosy w fazie wzrostu, dlatego trzeba powtórzyć zabieg 3-6 razy w odstępie kilkutygodniowym. Metoda ta jest idealna dla osób, które mają problem z wrastającymi włoskami, nadmiernym owłosieniem oraz rogowaceniem okołomieszkowym. Jeżeli masz niski próg bólu, na delikatne obszary, takie jak takie jak twarzy czy bikini, możesz zastosować krem znieczulający lub wybrać trymer. Pojedyncze przyłożenie na uda i łydki nie powinno być jednak problemem – o wiele bardziej bolesny jest np. wosk. Gotowa na to, by zadbać o siebie od stóp do głów? Stwórz własny gabinet kosmetyczny w domowej łazience i ciesz się pięknym wyglądem!