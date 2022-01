Dowiedziała się o kolejnej zdradzie partnera. Opublikowała wzruszający filmik. "Jesteśmy z tobą"

"Gdzieś na świecie jest mężczyzna, który doceni twoje piękno i nigdy cię nie skrzywdzi. Bądź silna, trzymam za ciebie kciuki", "Zasługujesz na piękną miłość. Musisz skupić się na sobie, pokochać siebie i go zostawić. Nie marnuj czasu na kogoś takiego", "Nieszczęśliwa mama to nieszczęśliwe dzieci. Nie pozwól na to. Nie zasługujesz na takie cierpienie" - czytamy w komentarzach.