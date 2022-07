Dr Mateusz Grzesiak o systemie edukacji

Część nauczycieli nie mogła pracować z uczniami w klasie, wiec wykorzystała ten czas na to by uczniów zachęcić do samodzielnego zdobywania, ale i analizowania informacji, wiedzy, zasobów. To mniejszość, ale sprawiali oni, że uczniowie stając przed koniecznością wykonania zadania, które nie było odpowiedzią na pytanie w teście, czy opisaniem na nowo tego, co jest przedstawione w podręczniku. Musieli często – także online – budować sieć współpracy, uczyć się zależności.